Mercato NBA, gli Orlando Magic firmano Mychal Mulder

Piccolo rinforzo per gli Orlando Magic. Alla squadra allenata da coach Mosley si unisce Mychal Mulder, che ha firmato un two-way contract. La notizia è stata riportata da Marc J. Spears di ESPN sui suoi canali social.

The Magic say it has signed former Warriors guard Mychal Mulder to a two-way contract.

