NBA, i Knicks spezzano la maledizione 76ers: Thibodeau scherza con il reporter

Con la vittoria conquistata al Garden contro Philadelphia i New York Knicks hanno messo finalmente fine a una striscia di sconfitte che resisteva ormai da troppo tempo contro i 76ers, vincenti nei 15 precedenti, dall’aprile 2017 a oggi.

In conferenza stampa nel dopo gara un Tom Thibodeau sollevato si è lasciato andare. A un giornalista che gli chiedeva cosa fosse cambiato rispetto al recente passato, alludendo anche all’assenza di Ben Simmons, l’allenatore ha risposto con una battuta:

"So what's your point?" 🤣 – Tom Thibodeau on if the 76ers looked different tonight after the Knicks couldn't pull out a win against them last season pic.twitter.com/jvg6EJodO8

