NBA, primo successo per i Mavericks di Jason Kidd: le sue parole

Dopo il passo falso contro gli Atlanta Hawks in occasione dell’esordio stagionale, Jason Kidd trova il primo sorriso nella sua fresca avventura sulla panchina dei Dallas Mavericks. Il risultato finale scrive 103-95 ai danni dei Toronto Raptors, una vittoria maturata grazie ad una rimonta consumatasi a metà del terzo quarto.

Sulla prestazione dei suoi ha parlato lo stesso Jason Kidd a fine partita:

“E’ stato come un deja-vu alla partita di Atlanta. All’inizio abbiamo tenuto difensivamente ma in attacco la partenza è stata a rilento. Siamo riusciti a restare mentalmente attaccati alla partita e nel secondo tempo si è visto. Ne abbiamo parlato all’intervallo, è stato esattamente come contro gli Hawks ma questa volta i tiri hanno cominciato ad entrare.

Buona la seconda per Jason Kidd, che raggiunge il successo grazie alla quasi tripla-doppia di Luka Doncic. 27-9-12 per lo sloveno, supportato anche dai 25 punti di Tim Hardaway Jr e dalla doppia-doppia di Kristaps Porzingis (18 punti e 10 rimbalzi).

Kidd continua:

“KP ci ha dato una grande mano difensivamente, con l’atteggiamento giusto e le sue stoppate. Ha aperto il campo per noi e l’ho visto molto bene. Anche Dorian [Finney Smith] ha dato i ritmi alla squadra, prendendo il loro giocatore più pericoloso, facendoci stare mentalmente sul pezzo in difesa. Maxis [Kleber] è un giocatore estremamente duttile, grazie alla sua capacità di giocatore ogni posizione in campo. Può fare male dall’arco, ma è anche capace di mettere la palla a terra e prendere la decisione giusta. E’ un grande collante per la squadra”