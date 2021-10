NBA, Dwight Howard commenta l’alterco con Davis: “Nessun problema con lui”

Nonostante le numerose partite andate in scena durante la notte, tutta l’attenzione dei tifosi NBA è rivolta verso l’accenno di rissa (sfiorato) tra Anthony Davis e Dwight Howard durante un timeout di Los Angeles Lakers-Phoenix Suns. I due sono stati prontamente separati dai compagni di squadra, con i tifosi dello Staples Center che hanno dovuto assistere ad un alterco tra giocatori della stessa compagine. Un evento più unico che raro.

Nel post-partita, Dwight Howard ha commentato in questa maniera quanto accaduto:

“Non voglio che nessuno tenti di trasformare quanto accaduto in un problema tra me e AD. Non voglio leggere che sto cercando di causare un problema con la squadra, anche perché non è la verità. Abbiamo già dimenticato quello che è successo. È chiaro, abbiamo avuto un disaccordo mentre eravamo in campo, su come stavamo giocando. Siamo entrambi giocatori desiderosi di vincere. Non volevamo perdere questa partita… Siamo uomini adulti. Le cose accadono, ma le abbiamo già superate. Non ci sono problemi tra me e lui.”

Poi, Dwight rilancia le ambizioni dei Lakers:

Anche Magic Johnson, infine, ha commentato l’accaduto con queste parole:

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 23, 2021