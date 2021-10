NBA, nuovo record di franchigia per Tyler Herro: 27 punti segnati dalla panchina

Grande partenza per i Miami Heat che nella prima gara in casa hanno distrutto i Milwaukee Bucks per 137 a 95 in una buonissima prova corale. Oltre ai soliti Jimmy Butler e Bam Adebayo – autori di 21 e 20 punti rispettivamente – è stato decisivo l’apporto dalla panchina di Tyler Herro, capace di segnare 27 punti in 24 minuti, registrando così un nuovo record di franchigia.

Tyler Herro è diventato il primo giocatore della storia degli Heat capace di una prestazione da 25/5/5 in 25 minuti degli ultimi 20 anni. Queste le sue parole:

“Beh 137 sono davvero tanti punti. Siamo convinti di poter replicare prestazioni del genere molto più spesso in questa stagione.”

La vittoria sui Bucks ha quindi segnato un nuovo record di punti nella storia della franchigia; il precedente primato spettava alla vittoria su Detroit del 1999 con 128 punti segnati, e il più grande margine di vittoria era di soli 26 punti su Orlando nel 2000.

L’unico evento che ha lasciato i tifosi di Miami scontenti è stata la loro richiesta di vedere Udonis Haslem in campo; il veterano, nella sua ormai diciannovesima stagione in maglia Heat, ha gentilmente rifiutato la richiesta dei fan, decidendo di non entrare in campo negli ultimi minuti. L’atmosfera in ogni caso, è stata davvero emozionante, come sottolineata dal coach Erik Spoelstra.

“Un bellissimo momento. Sentire tutti cantare il suo nome è stato davvero fantastico. Non c’è stato neanche il bisogno che entrasse in campo. É stata un’ondata di amore per il giocatore e la franchigia.”

