NBA, Daryl Morey su Ben Simmons: “Scambiarlo? Potrebbero volerci 4 anni”

La situazione in casa Philadelphia 76ers è davvero difficile, specialmente se parliamo di Ben Simmons. Dopo la notizia di un suo allontanamento ordinato da coach Rivers durante i workout d’inizio settimana, il giocatore nella giornata di ieri ha ricevuto cure per un mal di schiena non meglio specificato e non ha partecipato a un allenamento individuale programmato seppur autorizzato dallo staff medico. Ecco perché si pensa che l’australiano rimarrà fuori per diverso tempo, almeno finché Phila non gli troverà una nuova destinazione.

A questo riguardo, nelle scorse ore ha parlato Daryl Morey, President of Basketball Operations della franchigia, il quale sembra non aver fretta nel scambiare il giocatore:

“Penserete che sto scherzando ma non è vero: ci potrebbero volere quattro anni per chiudere una trade. Le condizioni che ho indicato per scambiare il giocatore non cambiano, a meno che Ben Simmons non venga scambiato per un altro top player. Siamo nel pieno della carriera di Joel (Embiid), quindi dobbiamo capire se Simmons tornerà a giocare per noi, per aiutarci a vincere il campionato, o se dobbiamo scambiarlo ma ottenendo in cambio una pedina della stessa importanza. Questa cosa potrebbe succedere ora come tra quattro anni.”

Morey insiste sul fatto di voler ottenere una contropartita di livello, anziché chiudere una trade con un valore minore:

“Sono concentrato sulla vittoria del titolo. Passerò nel fango, nel letame, sul filo spinato, lo faremo tutti… Qualunque sia il processo, qualunque dolore, qualunque montagna dovremo scalare: faremo ogni cosa per aiutare i 76ers a vincere il titolo.”

