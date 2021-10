NBA, Ben Simmons salta l’allenamento individuale: debutto a rischio

Altre grane in casa Philadelphia 76ers riguardanti Ben Simmons. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Simmons ha saltato l’allenamento individuale programmato per oggi. Il giocatore si è presentato alle strutture di allenamento dei Sixers, ma le ha abbandonate subito dopo senza allenarsi. Alla luce di quanto accaduto, il debutto stagionale, previsto per domani notte contro i Brooklyn Nets, appare sempre più improbabile.

Simmons has yet to fully engage in a team practice, so it remains unlikely that he would make his season-debut vs. the Nets on Friday. https://t.co/aJgQKegjc4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2021

Ben Simmons era già stato sospeso dai Philadelphia 76ers, in occasione della prima partita della stagione. Nell’allenamento di squadra di martedì, infatti, Simmons è apparso svogliato e poco professionale, tanto da rifiutarsi di svolgere un’esercitazione. Questo ha mandato su tutte le furie Doc Rivers, che l’ha cacciato dalla sessione e sospeso per una partita.

Sempre secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Ben Simmons ha giustificato l’assenza all’allenamento individuale di oggi descrivendo un problema alla schiena. Il giocatore avrebbe parlato con diversi membri dello staff dei Sixers, e si sarebbe presentato al centro di allenamento per ricevere alcuni trattamenti alla schiena. Dopo aver ricevuto i trattamenti necessari, lo staff medico avrebbe dichiarato Simmons idoneo all’allenamento.

La partita di venerdì contro i Brooklyn Nets resta per ora un’incognita. Secondo Woj, Philadelphia sperava di vedere Simmons allenarsi oggi, per poi portarlo allo shoot-around pre gara e valutare lì le condizioni del giocatore. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Simmons non sarebbe mentalmente pronto a giocare, e da per ufficiale la sua assenza contro i Nets. Inoltre prevede un periodo non determinato di assenza dai parquet per l’All-Star.

The Sixers' medical staff cleared Simmons to participate in the workout after the back treatment, sources tell ESPN. The Sixers had hoped to see Simmons in the workout today and have him go through shoot-around on Friday morning prior to game vs. Nets. https://t.co/WygyAnShmz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 21, 2021

Sources: 76ers All-Star Ben Simmons is currently not mentally ready to play for the team and was receiving treatment on his back today due to ramp up process. He will miss Friday’s home opener vs. Nets and is not expected to play for an undetermined period of time. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2021

Al momento non sono noti altri dettagli sulla situazione, ma potrebbero esserci aggiornamenti. Ben Simmons ha già perso 1.4 milioni di dollari per la sua assenza in preseason, più altri 227 mila dollari per la sospensione contro i Pelicans.

