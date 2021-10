NBA, Klay Thompson sorpreso dall’esclusione dalla lista dei Top 75 All-Time

L’NBA ha finalmente rilasciato la lista formata dai migliori 75 giocatori nella storia, per celebrare al meglio il 75º anniversario della lega. Klay Thompson, assieme ad altri illustri giocatori è stato escluso da questa lista e la notizia sembra averlo infastidito abbastanza. Il numero #11 dei Golden State Warriors ha commentato così l’accaduto sulle sue storie Instagram.

Klay Thompson è stato una pedina fondamentale nella corsa degli Warriors per la vittoria dei 3 anelli recenti, mantenendo una media di 20 punti e 3.5 rimbalzi a partita, con percentuali sempre efficienti.

Nonostante non giochi da ormai due anni a causa dei noti infortuni, la guardia ha tutti i numeri e le capacità per appartenere alla lista sopracitata e che ha fatto parecchio scalpore, escludendo giocatori del calibro di Tracy McGrady, Tony Parker, Vince Carter e Pau Gasol.

Lo stesso coach degli Warriors, Steve Kerr, ha parlato esprimendo i suoi dubbi riguardo ai criteri di scelta per i giocatori facenti parte della Top 75.

“Come si fa a scegliere? Come si sceglie tra due giocatori quando la differenza è minima. Sento come se ci fossero 50-60 giocatori che vanno in lista automaticamente, ma gli altri? Perché se ne sceglie uno e non un altro. Credo che il criterio di scelta debbano essere le vittorie, la capacità di impattare sui due lati del campo, cose che vanno oltre le mere statistiche.”