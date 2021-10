NBA, Deandre Ayton rompe il silenzio sul rinnovo contrattuale

Le trattative tra i Phoenix Suns e Deandre Ayton per il rinnovo contrattuale si sono concluse senza un accordo. È questa la notizia di pochi giorni fa, secondo cui la dirigenza della franchigia non avrebbe soddisfatto le richieste del suo centro, incentrate solo ed esclusivamente su un max contract. Dunque, dopo quattro stagioni le strade delle due parti sono vicine a separarsi.

A seguito della sconfitta rimediata nella prima gara stagionale, Deandre Ayton ha finalmente interrotto quel silenzio che ha abbracciato a lungo la vicenda. Il classe ’98 si è espresso con queste parole:

“Una cosa di me, nel corso di tutta la mia vita, è che ho sempre imparato a controllare ciò che potevo controllare. Allo stesso tempo sono deluso, ma sto ancora provando a portarci nuovamente alle Finals.”

La prima scelta al Draft 2018 è chiaramente contrariata. Nella scorsa stagione si è affermata come uno dei punti cardine che ha guidato la cavalcata alle Finals, rendendosi protagonista di una crescita esponenziale sia sotto il punto di vista del rendimento, sia sotto quello della costanza.

C’è un altro dettaglio da non dimenticare: altri giovani della sua classe come Luka Doncic, Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander hanno già ottenuto un rinnovo al massimo salariale. Il ragazzo originario delle Bahamas non può più stare a guardare, ma non per questo si tirerà indietro di fronte all’obiettivo comune della sua squadra: le Finals.

