NBA, Jrue Holiday out contro i Miami Heat

Seconda gara stagionale in vista per i Milwaukee Bucks, che dovranno fare a meno di Jrue Holiday. Sul parquet dei Miami Heat non ci sarà quindi il numero 21, come confermato dal coach Mike Budenholzer. La notizia è stata riportata anche da Jim Owczarski, reporter specializzato nell’ambiente Bucks, su Twitter.

#Bucks head coach Mike Budenholzer said guard Jrue Holiday will be out tonight v. the #Heat as he recovers from right heel & thigh contusions v. Brooklyn. — Jim Owczarski (@JimOwczarski) October 21, 2021

Jrue Holiday è ancora bloccato dal problema al tallone rimediato nel corso della prima partita. Il classe ’90 è stato costretto a uscire durante il secondo quarto e non è più tornato in campo. Dunque, ha concluso il suo match con 18 minuti disputati mettendo a referto 12 punti, un assist e un rimbalzo. Anche senza di lui, i freschi campioni NBA sono riusciti a vincere la gara contro i Brooklyn Nets.

Il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica e al momento non esiste una data certa per il suo rientro. I Milwaukee Bucks dovranno rinunciarvi per un lasso di tempo attualmente indeterminato, ma con un Giannis Antetokounmpo in versione superman riusciranno a sopperire all’assenza.

