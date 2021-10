Partnership tra NBA e Formula 1 per celebrare il 75° Anniversario al GP degli Stati Uniti

Il 19 ottobre ha avuto il via la 75esima stagione NBA della storia. Per celebrarla, la lega ha concluso un accordo di partnership con la Formula 1, in occasione del GP degli Stati Uniti che si terrà ad Austin nel weekend. I piloti dei diversi team in gara si sfideranno in un match benefico di pallacanestro, sotto l’attento sguardo di alcune leggende NBA.

Nel paddock del Gran Premio di Austin sarà allestito un playground, ribattezzato “NBA75”. Con la conduzione di ESPN, si terrà la sfida tra i vari piloti, che potranno distrarsi per qualche momento dalla tensione del weekend di gara, cimentandosi in una gara di tiro. Il pilota che segnerà il maggior numero di canestri, su 10 tentativi, si aggiudicherà il premio di 20 mila dollari, da devolvere in beneficienza.

Questa non è l’unica iniziativa partorita dalla collaborazione tra NBA e Formula 1. Per festeggiare il 75esimo compleanno della lega, le monoposto in gara saranno presentate con delle speciali livree personalizzate. Le livree rappresenteranno le 30 franchigie NBA, con i propri colori distintivi. Sul profilo Twitter ufficiale della Formula 1, sono uscite in anteprima le prime 10, e rappresentano: Golden State Warriors, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers.

When F1 meets the NBA 🤝

To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries! 🤩🏀

Which one is your favourite? More to come this week 👀#USGP 🇺🇸 #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1

— Formula 1 (@F1) October 20, 2021