NBA, Ja Morant segna 37 punti nel suo debutto stagionale: “Tutto grazie alla difesa”

Ja Morant è ripartito mostrando tutto il suo talento. Nella prima vittoria stagionale dei Memphis Grizzlies, infatti, il playmaker ha messo a referto ben 37 punti (17/29 dal campo), conditi da 6 rimbalzi e 6 assist. A pagarne le conseguenze sono stati i Cleveland Cavaliers i quali hanno dovuto cedere con il punteggio finale di 132-121. Questo il commento a caldo di Morant a fine partita:

“La nostra difesa genera il nostro attacco. La nostra mentalità per questa partita era semplicemente quella di fermare i nostri avversari per poter andare subito in contropiede e fare male.”