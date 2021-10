La prima partita della nuova stagione NBA non è andata come i Lakers speravano: gli Warriors, infatti, hanno espugnato lo Staples Center grazie a un grande Steph Curry. Tra i gialloviola brillano le stelle di LeBron James e Anthony Davis, autore di 33 punti, 11 rimbalzi e due assist: lo stesso AD non fa un dramma per il mancato successo ma, anzi, è convinto che i Lakers torneranno presto a vincere.

The Lakers' big-3 in their season-opening loss to the Warriors: ◽️ LeBron James: 34 PTS, 11 REB, 5 AST

◽️ Anthony Davis: 33 PTS, 11 REB

◽️ Russell Westbrook: 8 PTS (4-13 FG), 5 REB pic.twitter.com/VDmHUHwjqQ — The Athletic (@TheAthletic) October 20, 2021

La sconfitta di questa notte non preoccupa più di tanto Anthony Davis, come spiega lui stesso nella conferenza stampa post partita:

“Ci rifaremo, dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorare: oggi siamo stati bravi nella prima metà della partita a imporre il nostro gioco e ritmo, abbiamo difeso bene e tutto. Nella seconda parte ci siamo distratti, abbiamo lasciato troppo campo a Poole e gli altri, così ci hanno punito. Difensivamente dobbiamo stare più attenti e non distrarci, l’obiettivo è dominare le partite dall’inizio alla fine senza lasciarci sopraffare dagli avversari”

'We will be fine… We've just got to continue to push, continue to get better." @AntDavis23 (33 PTS, 11 REB) on the #Lakers defensive miscues tonight against the Warriors. pic.twitter.com/0brCBOPz8Z — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 20, 2021

Chi non ha brillato dei Big Three gialloviola è stato Russell Westbrook, ma anche in questo caso Anthony Davis sa che è un momento passeggerò e che il suo compagno si riprenderà:

“A Russell ho detto semplicemente di essere se stesso: è normale doversi adattare a una nuova realtà, è un percorso che inizia in preseason ma che poi continua per un certo periodo. Lui è un grandissimo giocatore e riuscirà ad adattarsi presto, ma lo può fare solo se è se stesso”

Anthony Davis e i Lakers proveranno a invertire la rotta nella prossima sfida contro i Suns, in programma nella notte tra venerdì e sabato.

