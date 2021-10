I Golden State Warriors si portano a casa la prima vittoria della stagione: una partita che, tuttavia, non era iniziata nel migliore dei modi facendo arrabbiare molto coach Steve Kerr. Al rientro dall’intervallo, Curry & Co. hanno ingranato la marcia e battuto i Lakers allo Staples Center.

DUBS WIN pic.twitter.com/tkCEclySJu — Golden State Warriors (@warriors) October 20, 2021

Al termine dei primi due quarti gli Warriors erano in svantaggio, una situazione figlia di disattenzioni che non sono piaciute a Steve Kerr, come racconta nell’intervista del post partita:

“Nella prima metà della partita non eravamo noi, non riuscivo a riconoscere la mia squadra: abbiamo fatto alcuni errori che abbiamo pagato, non riuscivamo a fare quello di cui siamo capaci. Dopo l’intervallo abbiamo giocato molto meglio, con una buona difesa e abbiamo capitalizzato ogni azione offensiva: c’è la soddisfazione di aver lottato fino all’ultimo, cosa di cui ero convinto sin dal primo giorno di preaseason. Questa squadra lotterà fino all’ultimo in ogni partita e abbiamo i mezzi per fare bene”

Steve Kerr says he didn't recognize the Warriors in the first half pic.twitter.com/kBjw65uoxu — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 20, 2021

Il confronto tra Steve Kerr e la squadra ha dato i suoi frutti, con l’allenatore che ha continuato a motivare i suoi anche durante la partita come quando, a poco più di cinque minuti dalla fine, ha tranquillizzato Steph Curry:

“Resisti. Ti ho visto un milione di volte vincere una partita in cui non hai giocato bene: sai che ti basta un solo tiro per risolvere la situazione. Continua a combattere”

Kerr always has faith in Steph 💯 pic.twitter.com/0khN7r7zxw — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 20, 2021

Steve Kerr ha tirato fuori il meglio dalla sua squadra e cercherà di farlo anche nella notte tra giovedì e venerdì, quando gli Warriors affronteranno in casa i Clippers.

