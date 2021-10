Mercato NBA, gli Atlanta Hawks estendono il contratto a Kevin Huerter: i dettagli

Kevin Huerter è sempre di più un giocatore chiave degli Atlanta Hawks. Il giocatore, infatti, nelle scorse ore ha accettato un’offerta di estensione contrattuale da 4 anni per 65 milioni di dollari complessivi. Il classe 1998 viene da una stagione decisamente positiva, protagonista soprattutto in Gara 7 delle semifinali di Conference contro i Sixers, in cui ha realizzato 27 punti.

Huerter ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli, passando da essere un ‘semplice’ membro di un supporting cast di livello, fino a prendersi la scena quando richiesto. Durante la scorsa annata, il nativo di Albany (New York) ha viaggiato con una media di 11.9 punti, 3.4 rimbalzi, 3.5 assist e 1.2 palle rubate ad allacciata di scarpa.

Atlanta Hawks guard Kevin Huerter has agreed on a four-year, $65 million rookie contract extension, @PrioritySports agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

Leggi Anche

Mercato NBA, Grayson Allen rinnova con i Milwaukee Bucks: i dettagli

Mercato NBA, i Lakers si muovono e firmano Avery Bradley

Mercato NBA, Landry Shamet estende con Phoenix: le cifre