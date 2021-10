NBA, Kemba Walker: “Mi importa giocare contro i Celtics? Certamente”

Un nuovo campionato è alle porte e molto alte sono le aspettative che abbracciano i New York Knicks. La franchigia della Grande Mela è reduce da un quarto posto nella Eastern Conference e da una sonora sconfitta al primo round dei Playoff. I newyorkesi hanno aggiunto pezzi importanti al roster come Kemba Walker e Evan Fournier e sarà ora compito di coach Thibodeau unire armonicamente tutti i pezzi del puzzle.

I Knicks ospiteranno i Boston Celtics nella prima gara stagionale e proprio Kemba Walker, che ha passato due anni nel Massachusetts , ha parlato alla vigilia del match. Il quattro volte All-Star ha evidenziato le motivazioni derivanti dalla sfida contro la sua ex squadra:

“Mi importa? Certamente, è la mia vecchia squadra. Certo, mi importa. Non mi approccio a nessuna partita pensando di voler perdere. Voglio vincere. È così importante dato che si tratta della mia vecchia squadra? Si, assolutamente.”

Walker, nato nel Bronx, non è in fibrillazione soltanto perché giocherà contro la sua precedente compagine. Ma anche per il debutto con i Knicks al Madison Square Garden:

“Vengo da qui e vesto la maglia dei Knicks. Questo lo farà diventerà dieci volte ancora più importante. Quindi si, sono molto eccitato per questo. Giocare per questa organizzazione è un sogno che si realizza per me. Sarà un momento speciale, molto speciale nella mia carriera.”

Il numero 8 dei Knicks sembra avere una motivazione ai limiti dell’esplosivo e la squadra avrà soltanto bisogno di sentimenti simili per cercare di migliorare il suo piazzamento.

Leggi anche:

NBA, la stagione 2021-2022 si riaccende con la premiazione dei Milwaukee Bucks

NBA, Philadelphia sospende Ben Simmons per comportamento irriguardoso

NBA, Joel Embiid attacca: Non mi interessa più di Ben Simmons