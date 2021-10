Oggi Ben Simmons è stato ufficialmente allontanato dall’allenamento dei Philadelphia 76ers per condotta dannosa nei confronti squadra. L’australiano, da quando è tornato in roster, sembra non aver preso seriamente il ritorno e la cosa inizia a dar seriamente fastidio la franchigia allenata da coach Doc Rivers. Interrogato dopo l’allenamento, Joel Embiid ha commentato in questa maniera la strana situazione:

“Non ho niente da dire. Come continuo a ripetere, mi concentro sui ragazzi che ci sono. Ma da quando è tornato qui, nulla è cambiato davvero. I ragazzi si stanno divertendo, ci stiamo divertendo, ci concentriamo sui ragazzi che vogliono essere qui. A questo punto, non mi interessa più nulla, fa quello che vuole. Non è il mio lavoro capire cosa vuole fare. Cerco di concentrarmi sulla squadra e migliorarla, vincere le partite, giocare duro ogni sera, cercare di guidare i giocatori che ci sono in roster e penso che gli altri abbiano la mia stessa sensazione, perché la nostra chimica è eccellente. Quello che è successo negli ultimi mesi, non mi interessa […] Alla fine il nostro lavoro non è fare da babysitter. Veniamo pagati per giocare a basket, per scendere in campo, per giocare duro, per vincere le partite. È per questo che veniamo pagati. Non veniamo pagati per venire lì e fare da babysitter a qualcuno. Non è il nostro lavoro e sono sicuro che i miei compagni di squadra hanno la stessa sensazione.”