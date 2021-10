NBA, Philadelphia sospende Ben Simmons per “comportamento irriguardoso”

Secondo le indiscrezioni riportate da Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, i Philadelphia 76ers hanno deciso di sospendere Ben Simmons per motivi disciplinari. Il cestista australiano, presentatosi alle ultime sessioni di allenamento con approccio visibilmente distratto, salterà la sfida contro i New Orleans Pelicans che inaugurerà la stagione regolare della franchigia della Pennsylvania.

The 76ers say Ben Simmons has been suspended for one game for “detrimental conduct” to the team.

Simmons will not play the 76ers’ season opener at New Orleans Wednesday night.

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 19, 2021