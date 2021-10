Mercato NBA, Landry Shamet estende con Phoenix: le cifre

Estensione davvero importante per Landry Shamet, il quale nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con i Phoenix Suns sulla base di un contratto quadriennale da ben 43 milioni di dollari complessivi.

Il giocatore, lo ricordiamo, è stato acquisito poche settimane fa dalla franchigia dell’Arizona su mandato di coach Monty Williams, il quale apprezzerebbe in maniera particolare le qualità dell’ex Los Angeles Clippers.

Nella giornata di oggi, i Suns hanno annunciato l’estensione contrattuale anche di Mikal Bridges, con un quadriennale da 90 milioni di dollari.

Phoenix Suns guard Landry Shamet has agreed to a four-year, $43 million rookie contract extension, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021