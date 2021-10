Mercato NBA, i Lakers si muovono e firmano Avery Bradley

Altro colpo in entrata per i Los Angeles Lakers che negli ultimi minuti hanno reclamato sul mercato NBA Avery Bradley. Il giocatore, lo ricordiamo, era stato tagliato improvvisamente dai Golden State Warriors, contro il parere di alcune delle Star della franchigia che volevano una sua permanenza in squadra.

I gialloviola si sono quindi mossi rapidamente per arrivare ad ingaggiare nuovamente il giocatore che già nella stagione 2019/2020 aveva vestito la canotta dei californiani, prima di decidere di non entrare nella bolla di Orlando per la cavalcata – rivelatasi poi vincente – della compagine guidata da LeBron James.

The Los Angeles Lakers have claimed Avery Bradley off waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 18, 2021

