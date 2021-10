Mercato NBA, Grayson Allen rinnova con i Milwaukee Bucks: i dettagli

Tempo di rinnovi anche in casa Milwaukee Bucks. L’ultimo in ordine cronologico è quello accordato con Grayson Allen. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, la franchigia del Wisconsin avrebbe chiuso per un biennale da circa 20 milioni di dollari. I Bucks, lo ricordiamo, hanno acquisito Allen dai Memphis Grizzlies durante uno scambio avvenuto questa estate.

Allen, 21a scelta nel Draft NBA 2018, ha registrato il suo career high in termini di punti (10.6), rimbalzi (3.2) e assist (2.2) a partita proprio durante la scorsa stagione con i Grizzlies. L’ex campione di Duke ha tirato con il 39.1% dall’arco in 25.2 minuti di permanenza sul parquet ad allacciata di scarpa. L’aggiunta di Allen aiuterà i campioni in carica a riempire il vuoto lasciato da Bryn Forbes, che ha rifiutato la sua opzione giocatore per firmare con gli Spurs nell’ultima free agency.

Milwaukee Bucks guard Grayson Allen has agreed on a two-year, $20 million rookie extension, his agent Mitch Nathan of @CAA_Basketball tells ESPN. Allen arrived with the defending champions in a trade this summer. He was the 21st pick in the 2018 NBA Draft. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

