Mercato NBA, Jaren Jackson Jr. rinnova per 105 milioni con Memphis

Jaren Jackson Jr. ha ufficialmente rinnovato il contratto con i Memphis Grizzlies. Il giovane 22enne ha firmato un accordo di 105 milioni complessivi per quattro anni. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski.

Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., has agreed to a four-year, $105 million rookie contract extension, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN. Another massive deal to secure one of league’s best young big men ahead of 6 PM ET deadline.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021