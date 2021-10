Mercato NBA: i Boston Celtics tagliano Jabari Parker

A poco più di 48 ore dalla prima palla a due stagionale continuano i movimenti del mercato NBA. Nella serata italiana di domenica i Boston Celtics hanno tagliato Jabari Parker. Dal punto di vista salariale, la mossa consente ai biancoverdi di posizionarsi ora poco più di 4.6 milioni di dollari oltre la soglia della Luxury Tax.

Il compenso per il secondo anno di contratto siglato dal giocatore, ex Duke Blue Devils e seconda scelta assoluta al Draft, era parzialmente garantito (100k dollari). In caso di mancato taglio entro il 20 ottobre, data dell’esordio stagionale dei Boston Celtics, il salario di Jabari Parker sarebbe salito a 1.1 milioni di dollari.

