Mercato NBA, Tacko Fall firma un two-way con i Cleveland Cavaliers

Tacko Fall ha finalmente firmato un contratto con i Cleveland Cavaliers. Il lungo – già adottato dal pubblico di casa – era stato firmato per il training camp dove ha quindi ottenuto un two-way contract. Il giocatore potrà quindi scendere in campo per un massimo di 50 partite con i Cavaliers in NBA, mentre dovrebbe passare il resto del tempo in G League nella squadra affiliata del Canton Charge.

Nell’ultima preseason NBA, Fall ha giocato 3 partite per una media di 5 punti, 2.7 rimbalzi e 0.7 stoppate in 11.8 minuti di permanenza sul parquet. Dopo le sue due stagioni con i Celtics, il centro non era stato confermato da Brad Stevens che lo ha schierato solo in 26 occasioni per una media di 6.5 minuti a partita.

