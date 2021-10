NBA, Chris Paul lancia Phoenix: “Qui c’è un roster fantastico”

Dopo la scorsa straordinaria stagione, i Phoenix Suns vogliono tornare a giocare per il titolo. Tutta la squadra lo desidera, specialmente Chris Paul. In estate, il playmaker ha deciso di rifirmare con la franchigia dell’Arizona e l’ha fatto perché crede che i Suns hanno uno dei migliori roster della NBA. Queste le sue parole rilasciate a The Undefeated:

I Suns hanno firmato diversi giocatori e, sempre secondo Chris Paul, questi acquisti aiuteranno sicuramente la squadra:

Il numero #3 ha avuto una prima e memorabile stagione con i Suns, viaggiando con una media di 16.4 punti e 8.9 assist ad allacciata di scarpa. Annata terminata solo alle Finals con la sconfitta contro Milwaukee. Qualcosa che il playmaker sembra aver metabolizzato:

“Ero molto emozionato. Era la prima volta che arrivavo alle finali NBA. È stata la prima esperienza, come per molti della squadra. Abbiamo imparato molto. Io ho imparato tanto. La sconfitta è stata difficile da digerire perché, per me, la nostra squadra aveva tutto per farcela. Pensavamo di poter vincere, ma ciò non vuol dire di riuscire a vincere. In quel momento hai tanti pensieri per la testa. Ha fatto molto male perdere. Avevamo combattuto molto per arrivare fino a lì.”