NBA, i Milwaukee Bucks blindano il GM: rinnovo pluriennale per John Horst

I Milwaukee Bucks sanno bene che per costruire una franchigia vincente sul medio lungo periodo le basi devono essere solide. Strappata la promessa di Giannis Antetokounmpo, legatosi alla franchigia anche negli anni a venire, l’attenzione dei campioni NBA in carica si è spostata al quadro dirigenziale. La conferma di John Horst al vertice, nel ruolo di General Manager della squadra, è ormai prossima. L’indiscrezione giunge da fonti ESPN riprese dall’insider Adrian Wojnarowski. Pronto un contratto pluriennale.

ESPN Sources: After franchise’s first NBA championship in 50 years, Milwaukee Bucks GM Jon Horst has agreed to a long-term contract extension.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2021