NBA, Giannis lancia la sfida dei Bucks: “Non siamo sazi”

Non sembra esserci senso di appagamento tra le file dei campioni NBA. I Bucks ripartono alla caccia del bis con la voglia di confermarsi al vertice dopo aver regalato alla città di Milwaukee una gioia attesa per 50 anni. Giannis Antetokunmpo tiene sulla corda i suoi a poche ore dal via ufficiale del training camp.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, LEADER CON L’ESEMPIO

Parole chiare per il greco, che non vuole vedere cali di tensione all’interno dello spogliatoio e manda un messaggio inequivocabile a tutto l’ambiente e, più in generale, alla lega. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni nel corso del Media Day 2021-2022 dei Milwaukee Bucks:

“Soddisfatti? Non siamo soddisfatti. Io non ci vado nemmeno vicino. Questo è lo spirito che dobbiamo avere e di cui mi farò portatore in quanto leader di questo gruppo. Sappiamo che le altre squadre si batteranno contro di noi, ma ci faremo trovare pronti. Dobbiamo cercare di costruire buone abitudini, abitudine alla vittoria, giocando assieme e attaccando a nostra volta.”

"Are we satisfied? I'm not even close to being satisfied." pic.twitter.com/6K5htHk048 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 27, 2021

