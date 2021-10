NBA, Kevin Durant: “Voglio assolutamente che Kyrie resti”

Dopo la vittoria dei Brooklyn Nets, che hanno chiuso la loro preseason, Kevin Durant, autore di 19 punti contro i T’Wolves, si è fermato a parlare con i giornalisti. La stella della squadra è stato interrogato su una questione ovviamente, ovvero il “caso Kyrie Irving“. Vediamo cosa ha detto Kevin Durant a riguardo:

“Voglio assolutamente che Kyrie [Irving] resti. Mi auguravo che nulla di tutto questo accadesse, ma questa è la situazione in cui ora ci troviamo. Kyrie ha preso la decisione su quello che voleva fare e ha scelto di fare quello che voleva fare, e la squadra ha fatto lo stesso. Sta a me concentrarmi sul gioco, e fare il mio lavoro, e lasciare che le due parti si occupino della situazione. Voglio che tutta la nostra squadra sia unita, e voglio che siamo al massimo delle forze, ma a volte non funziona in questa maniera. Io resto fiducioso che le cose vadano al meglio per entrambe le parti.”