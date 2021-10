NBA, infortunio Zion Williamson: si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie in casa New Orleans Pelicans, infatti la franchigia deve fare i conti con l’infortunio di Zion Williamson che sembra essere più importante del previsto. Secondo quanto dichiarato poco fa da David Griffin, GM di NOLA, Zion dovrà osservare almeno altre due settimane di stop prima di poter essere eventualmente rivalutato dallo staff medico.

Il giocatore, lo ricordiamo, ha riportato una frattura al piede destro durante un allenamento prima della Summer League. Nessuna informazione era trapelata sull’argomento, con i primi report che lo davano rientrante proprio per l’inizio di regular season. A quanto pare, c’è stato qualche intoppo nel percorso riabilitativo dell’atleta che avrà necessariamente bisogno di più tempo per rimettersi in sesto.

Williamson lo scorso anno ha viaggiato con una media di 27 punti, 7.2 rimbalzi e 3.7 assist ad allacciata di scarpa, tirando con il 61.1% dal campo e il 29.4% da dietro l’arco.

Zion Williamson (foot) will be re-evaluated in two weeks and there's no return timetable for now, Pelicans' David Griffin says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2021