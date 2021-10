NBA, i Boston Celtics sospendono Marcus Smart: i motivi

Piccolo incidente interno tra Marcus Smart ed i Boston Celtics. Secondo quanto riportano i media, infatti, il giocatore è stato sospeso dalla franchigia poiché ha infranto le regole della squadra perdendo il volo per Orlando – dove i Celtics hanno affrontato Magic nella scorsa notte – e salterà il match in programma con Miami, ultima partita di preseason NBA.

Non si tratta di una prima volta per Smart, il quale è stato sanzionato in passato dalla franchigia per motivi diversi. Entrambe le parti avrebbero concordato la sospensione dopo una breve discussione sulla questione. Ricordiamo che il giocatore ha trovato l’accordo per l’estensione contrattuale lo scorso agosto per un quadriennale da 77.1 milioni di dollari.

Smart missed the team flight to Orlando, source tells ESPN. https://t.co/jsE7GlYFkN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 14, 2021

