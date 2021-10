Eric Bledsoe torna ai Los Angeles Clippers dopo otto anni di distanza: nell’ultima stagione ha vestito la maglia dei Pelicans che, però, quest’estate l’hanno scambiato con Memphis che hanno deciso di mandarlo a LA. Per Bledsoe inizia un nuovo capitolo e spera di potersi adattare presto al loro modo di giocare per dare il suo contributo.

Negli ultimi anni Eric Bledsoe è cresciuto giocando in realtà diverse e, ora che è tornato ai Clippers, sà di doversi adattare non solo al loro modo di giocare, ma anche alla mentalità tipica di una squadra che vuole lottare per il titolo:

“La più grande sfida per me è andare da una squadra all’altra e cercare di inserirmi nel gruppo e adattarmi. Stanno facendo un ottimo lavoro nell’accogliermi a braccia aperte e lasciandomi giocare un po’ il mio gioco”

Asked what Eric Bledsoe would need to ideally be supported defensively… Bledsoe feels like his experience, combined with energy and effort, should take care of it. pic.twitter.com/7qbcYRpdpV — Law Murray ▶ (@LawMurrayTheNU) October 13, 2021

Come scrive Broderick Turner del Los Angeles Time, Eric Bledsoe è tornato ai Clippers per giocare:

“È una sfida perché venire in una nuova squadra non vuoi provare a fare molto, ma devi adattarti a tante cose, anche se allo stesso tempo vuoi giocare a modo tuo. Quindi, è impegnativo. Devo assolutamente vedere dove mi faranno giocare e fare quello che so fare meglio, come in difesa dove cerco di aiutare tutti. Non siamo una squadra nuova di zecca perché lo zoccolo duro e lo stesso da un po’ di anni: la mentalità è la stessa, è cambiato solo l’allenatore e lo staff tecnico, per questo devo adattarmi presto alla loro filosofia. Sono venuto qui per giocare”

Una sfida interessante per Bledsoe che spera di vivere da protagonista sin dall’inizio della nuova stagione NBA.

