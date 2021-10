LeBron James è molto attento al suo fisico e ai suoi allenamenti, per questo motivo quando fiuta una buona opportunità di investimento e sponsorizzazione non se la lascia sfuggire: è il caso di Tonal, azienda che ha creato una serie di accessori che permette alle persone di allenarsi comodamente a casa.

Lo strumento principale si attacca al muro e, in poco tempo, si ha a disposizione tutti gli strumenti per svolgere un ottimo allenamento. Con il periodo di lockdown molte persone si sono attrezzate per allenarsi in casa, motivo per cui LeBron James e Tonal hanno deciso di puntare l’uno sull’altro.

Working hard AND smarter with my @tonal!! Strength isn’t given, it’s earned. 💪🏾 We’re taking it to another level. Let’s go to work!! 🚀👑 #BeYourStrongest #TonalPartner pic.twitter.com/LV2F6vb1qn — LeBron James (@KingJames) October 13, 2021

LeBron James è solo l’ultimo degli ambassador e investitori Tonal, visto che già altre star NBA e altri sportivi come ra cui Serena Williams, Stephen Curry, Klay Thompson, Tony Gonzalez, Drew Brees, Maria Sharapova, Michelle Wie, Paul George, Sue Bird, Larry Fitzgerald e Bobby Wagner hanno deciso di puntare su questo prodotto.

