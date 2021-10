Brutte notizie in casa Boston Celtics visto che Al Horford è risultato positivo al COVID-19: il giocatore è in isolamento e non prenderà parte alle ultime due amichevoli della preseason contro Orlando e Miami.

Celtics center Al Horford has tested positive for COVID-19, the team says. Both he and Jaylen Brown are now in the protocols after testing positive. — Tim Bontemps (@TimBontemps) October 12, 2021

Al Horford rimarrà in quarantena ma non si conoscono i tempi precisi perché non si sa se sia vaccinato o meno: in caso lo fosse, l’isolamento durerebbe solo qualche giorno ma, al contrario, dovrà restare in quarantena per un periodo più lungo.

Dopo coach Ime Udoka e Jaylen Brown, Al Horford è il terzo membro dei Celtics a risultare positivo al COVID: una brutta notizia per i Celtics che perdono un giocatore importante a poco più di una settimana dall’inizio della stagione.

In questa preseason Horford, alla seconda avventura con i Boston Celtics dopo le brevi parentesi a Philadelphia e OKC, ha giocato due partite registrando una media di 10.5 punti: il giocatore ora salterà le amichevoli contro Orlando e Miami, così come salterà probabilmente la prima partita ufficiale contro i Knicks, dove Boston spera di recuperare Jaylen Brown.

La strada dei Boston Celtics è subito in salita.

