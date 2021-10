La NBA pronta a svelare i migliori 75 giocatori di sempre

Per il suo 75esimo anniversario, la NBA svelerà la lista dei 75 migliori giocatori della storia. Le leggende saranno classificate in base ad una votazione effettuata da parte di una giuria di esperti composta da media, giocatori attuali ed ex, allenatori e GM. Le stelle più importanti saranno presenti all’All-Star Game 2022 in quel di Cleveland, il prossimo febbraio, ma sapremo già la loro identità a partire dalla prossima settimana.

Infatti, la NBA pochi istanti fa ha annunciato le modalità con cui verrà svelata l’intera graduatoria, ossia nell’arco di 3 giorni dal 19 al 21 ottobre:

25 giocatori verranno svelati il 19 ottobre a mezzanotte (la notte tra il 19 al 20 ottobre in Italia) durante il programma NBA Tip-Off con Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith;

(la notte tra il 19 al 20 ottobre in Italia) durante il programma NBA Tip-Off con Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith; altri 25 giocatori verranno svelati il 20 ottobre alle 21 (in Italia) nel programma NBA Today, che durerà 60 minuti;

(in Italia) nel programma NBA Today, che durerà 60 minuti; gli ultimi 25 giocatori verranno individuati il 21 ottobre a mezzanotte (la notte tra il 21 e il 22 ottobre in Italia) durante il programma NBA Tip-Off.

La NBA ha inoltre annunciato che Clyde Drexler, Magic Johnson, Bob Pettit, Oscar Robertson e Dirk Nowitzki saranno gli ambasciatori di questa 75a stagione NBA.

