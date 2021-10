Mercato NBA, i Los Angeles Lakers pronti a firmare Sekou Doumbouya

Tempo di manovre minori per i Los Angeles Lakers, i quali sembrano finalmente aver trovato l’ultimo giocatore da aggiungere con un two-way contract. Tagliato dai Rockets dopo il suo trasferimento da Brooklyn la scorsa settimana, Sekou Doumbouya sarebbe vicino alla firma con i californiani. A riportare la notizia è stato il solito Shams Charania (The Athletic).

Nella recente vittoria dei Nets contro i Lakers durante la prima partita di preseason NBA, Doumbouya aveva chiuso la sua personalissima prestazione con 11 punti e 4 rimbalzi. La scelta numero 15 del Draft NBA 2019, percepirà 3.6 milioni di dollari durante la prossima stagione.

The Lakers are progressing toward a two-way deal with free agent forward Sekou Doumbouya, sources tell @TheAthletic @Stadium. Doumbouya was the No. 15 pick in the 2019 NBA Draft.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021