Ultime partite di preseason per scaldare i motori in vista della nuova stagione NBA: i Golden State Warriors vincono contro i Lakers in quello che era l’antipasto della prima giornata. Bene anche i Toronto Raptors, usciti vincitori nell’avvincente sfida contro gli Washington Wizards grazie a un super Malachi Flynn.

Toronto Raptors – Washington Wizards 113-108

Partita avvincente quella della Capitol One Arena, con le due squadre che vanno all’intervallo in perfetta parità: nella ripresa Washington chiude in vantaggio il terzo quarto, ma nell’ultimo commette tanti errori difensivi, dando così la possibilità a Toronto di recuperare e vincere la partita. Tra i capitolini spicca Kyle Kuzma con 24 punti, sette rimbalzi e due assist, così come Montrezl Harrell (17 punti), Caldwell-Pope con 15 punti e Daniel Gafford, autore di una prestazione da 14 punti e 17 rimbalzi. In casa Raptors il protagonista assoluto è Malachi Flynn con i suoi 22 punti, coadiuvato dai 18 di Sam Dekker, Dragic (16 punti) e Gary Trent Jr. e i suoi 12 punti.

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 111-109

Quarta sconfitta in altrettante partite di preseason NBA per i Lakers che cadono in casa contro gli Warriors: gli uomini di coach Vogel chiudono i primi due quarti in vantaggio ma, al rientro dall’intervallo, Golden State inizia e completa la rimonta. Anthony Davis è il top scorer dei gialloviola con 20 punti, doppia per Westbrook con dieci punti e altrettanti assist; 17 punti, sei rimbalzi e quattro assist per LeBron James, mentre Carmelo Anthony chiude con 13 punti. Gli Warriors, orfani di Steph Curry, trovano in Jordan Poole il loro traghettatore con 18 punti realizzati. Bene anche Damion Lee con 16 punti e nove rimbalzi, i 12 di Wiggins e i 16 punti dalla panchina di Porter Jr.

