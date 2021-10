NBA, vicino il rientro di Rui Hachimura

L’assenza di Rui Hachimura nel roster dei Washington Wizards non durerà ancora a lungo.

Infatti secondo Chase Hughes di NBC Sports Washington, il giocatore è da porco rientrato e mira a riprendere le attività di squadra, subito dopo aver terminato tutte le procedure di sicurezza legate al Covid-19.

Some good news: Rui Hachimura has landed in D.C. to rejoin the Wizards following a weeks-long absence due to personal reasons, @NBCSWashington has learned.

Hachimura has to wait through Covid protocols, but him being back is now a matter of days.

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) October 11, 2021