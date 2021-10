NBA, Jerry West sul Draft 2018: “Come hanno fatto a non scegliere Doncic?”

Ospite di fubo Sports, Jerry West è tornato a parlare del Draft 2018, chiedendosi come sia possibile che Suns e Kings abbiano saltato un talento generazionale come Luka Doncic. L’Hall of Famer, vincitore del titolo del 1972 con i Lakers, è ancora sbalordito da quanto successo, e non è mai riuscito a darsi una risposta. West ha fatto un confronto con il Draft del 1996 e l’arrivo di Kobe in gialloviola:

“Ancora oggi non riesco a credere che non abbiano scelto un tale talento [parlando di Kobe]. E poi è successo di nuovo. Luka Doncic! Era cosa, il quinto giocatore del Draft? O mio dio. Era già un ragazzo unico a 15 anni. Già giocava contro degli atleti adulti in Europa a 15 anni. E non giocava semplicemente, eccelleva”

West si riferisce ovviamente alle squadre che possedevano le prime scelte di quel Draft: Phoenix Suns, Sacramento Kings e anche gli Hawks. Atlanta aveva selezionato lo sloveno alla terza assoluta, scambiandolo però poi con i Mavs per Trae Young.

The Logo è famoso nella storia della lega anche per una sua scelta al Draft. Nel 1996, da GM e vicepresidente esecutivo dei Lakers, Jerry volle puntare su un ragazzo di neanche 18 anni ma destinato a diventare uno dei più forti di sempre: Kobe Bryant. I giocatori in uscita dalle high school erano considerati delle scelte meno sicure, ma West, dopo che gli Hornets lo avevano selezionato alla 13, lo volle ai Lakers. E il resto è storia, con i cinque titoli vinti in undici stagioni che hanno reso il Black Mamba uno dei cestisti più importanti e forti della storia, e hanno consacrato i Lakers come la franchigia più vincente e famosa della lega.

