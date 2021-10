Mercato NBA, Daniel Gafford estende il contratto con i Washington Wizards

Daniel Gafford ha raggiunto in accordo in extremis con i Washington Wizards. È questa la notizia rilanciata nella notte da Shams Charania di The Athletic. Il giocatore, il quale sta entrando all’interno della sua terza stagione NBA, ha esteso il suo contratto firmando un triennale da 40.2 milioni di dollari.

Il lungo, arrivato via trade la scorsa annata da Chicago, ha convinto il front office dei capitolini, tanto da vedersi offrire un accordo da oltre 10 milioni di dollari annui. Il giocatore, in 23 partite con la canotta di Washington, ha viaggiato con una media di 10.1 punti, 5.6 rimbalzi e 1.8 stoppate in appena 17.8 minuti di permanenza sul parquet.

