NBA, Thibodeau sulla preseason: “Sono soddisfatto del mio roster”

Altra notte di preseason NBA nei palazzetti americani, l’occasione perfetta per la trenta squadre di limare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio stagionale.

A tal proposito, coach Tom Thibodeau dei New York Knicks ha raccolto una netta vittoria sul campo nemico dei Washington Wizards, una partita in cui ha visto molti aspetti positivi. Ecco le sue parole:

“Abbiamo avuto le letture giuste, questa è la cosa più importante. Attaccato dal palleggio quando c’era bisogno di farlo, messo pressione sul cesto avversario e trovato l’extra pass a difesa collassata. Vogliamo prenderci delle triple in ritmo e correre a campo aperto, dobbiamo continuare a lavorare su questo. Ma in generale, ho visto delle ottime cose”

Il match, finito 117-99 per i newyorkesi, si è deciso soprattutto sulla precisione al tiro da tre. I Knicks sono esplosi per un 24/52 (46.2%) mentre gli Wizards hanno raccolto un misero 5/31 (16.1). Tutte indicazioni da prendere con le pinza, ma che di certo non possono che far sorridere Thibodeau, che continua:

“Ovviamente non siamo ancora una squadra da 48 minuti nella gambe. Quello dev’essere l’obiettivo da qui all’inizio della stagione. Nel quarto quarto ci siamo un po’ sconnessi, quindi quello è un’aspetto da migliorare. Nel complesso però molti dei ragazzi sono entranti in campo facendo la differenza. Kevin [Knox] ci ha dato dei minuti di qualità, Obi [Toppin] ha giocato alla grande. Mi piace la profondità della mia squadra”

Leggi anche

Mercato NBA, Portland ci prova per Ben Simmons, ma Phila chiede troppo: i dettagli

La NBA vuole portare i Dallas Mavericks in Europa: le ipotesi

NBA, Chris Finch spinge Karl-Anthony Towns: “In attacco è un lusso”