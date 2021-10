Mercato NBA, Portland ci prova per Ben Simmons, ma Phila chiede troppo: i dettagli

I Philadelphia 76ers sono particolarmente attivi sul mercato NBA con l’intento di piazzare Ben Simmons il più presto possibile. La franchigia, però, non vuole cedere alla prima offerta ricevuta, ma cercherà di chiudere l’accordo migliore possibile con la potenziale controparte. L’ultima proposta ricevuta è stata quella da parte di Portland che si è interfacciata con la franchigia per sondare il terreno. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Philadelphia 76ers hanno chiesto ai Trail Blazers ben 3 scelte al primo giro di Draft futuri e 3 pick swap come parte di un potenziale pacchetto per Simmons.

Chiaramente, Portland ha subito declinato la gentile richiesta di Phila. Non è invece chiaro il pacchetto di giocatori che Portland avrebbe inserito nell’accordo proposto. Entrambe le squadre si trovano ben oltre il tetto salariale, il che significa che i Trail Blazers dovrebbero pareggiare i 33 milioni di dollari dello stipendio di Simmons per questa stagione, con una operazione baciata. Peraltro, sempre secondo Shams, CJ McCollum non è un nome che ha generato particolare interesse in Doc Rivers e nei 76ers.

Simmons non vede l’ora di lasciare Philly: le ultime notizie indicano che il giocatore ha già svuotato la sua casa a Philadelphia e presto la metterà in vendita. Sul giocatore ci sarebbe stato anche l’interessamento degli Indiana Pacers, i quali potrebbero mettere sul piatto Caris LeVert.

