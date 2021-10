NBA, Chris Finch spinge Karl-Anthony Towns: “In attacco è un lusso”

Il cambio dirigenziale scelto dai Minnesota Timberwolves nel corso dell’offseason, con la separazione da Gersson Rosas, ha lasciato perplesso Karl-Anthony Towns. Dopo una stagione, quella passata, complicata da fattori personali esterni e da una scarsa competitività di squadra, l’ex Kentucky deve riuscire a ritrovare la condizione psico-fisica migliore. Il ruolo del coaching staff sarà fondamentale e Chris Finch è pronto ad aiutare la sua stella nel percorso di ripresa.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico raccolte da SiriusXM NBA Radio:

“Appena due stagioni or sono era stato All-NBA. La stagione scorsa è deragliata causa infortuni e lutti personali, un anno difficile per tutti sotto vari punti di vista causa Covid. Ha avuto una grande offseason e ci aspettiamo di vederlo tornare ai livelli di un paio d’anni fa. […] Nel suo bagaglio tecnico da top five ha tutto, è un lusso nella metà campo offensiva.”