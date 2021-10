NBA, Russell Westbrook: “LeBron sa cosa serve per vincere”

Russell Westbrook è uno dei tanti giocatori arrivati a Los Angeles attraverso la sfrenata campagna acquisti dei Lakers. Il classe ’88 ha autografato innumerevoli record nel corso della sua lunga carriera, ma la vittoria di un titolo non rientra tra questi. I successi nella sua postseason non sono molti, ma con i gialloviola ha ora l’opportunità di interrompere la maledizione.

Durante un’intervista per ESPN, il numero 0 dei Lakers ha speso parole al bacio per un compagno in particolare: LeBron James. Queste le sue dichiarazioni:

“LeBron, più di chiunque altro, sa cosa serve per vincere un titolo. Comprendo l’impegno, i sacrifici che entrambi dovremo fare, includendo me e Anthony Davis, per aiutare il team a migliorare, e il trovare vie per provare a vincere il titolo. Questo è l’obiettivo finale. Qualsiasi cosa lungo la strada non deve farci distrarre, non deve farci allontanare dal nostro obiettivo finale.”

L’opportunità di giocare con James è unica, irripetibile, e Russell Westbrook coglie alla perfezione il significato:

“Giocare al fianco di uno dei migliori giocatori della storia aiuta il mio gioco. Aiuta la mia preparazione, aiuta a focalizzarmi maggiormente sulle cose che devo inquadrare per farmi sedere e dire: ‘Ho ottenuto tutto quello che potevo ottenere in questa lega e ora sono fortunato abbastanza da poter giocare al suo fianco’. Guardo con ansia alle cose che possiamo raggiungere insieme durante questa stagione.”

La nuova stagione è alle porte e, forse, la presenza di Westbrook sarà sufficiente per apportare quel surplus di cui la squadra ha bisogno.

