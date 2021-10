NBA, Steve Kerr e gli Warriors: “Inseguiamo vittorie”

Parte con un successo la preseason dei Golden State Warriors. I californiani sbaragliano i Portland Trail Blazers per 121 a 107 grazie ai 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di Jordan Poole e ai 19 punti, 4 rimbalzi e un assist di Otto Porter Jr. Prezioso, come al solito, il contributo di Steph Curry: 13 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 20 minuti.

Gli Warriors sono chiamati a tornare in cima alla Western Conference. Al roster sono state aggiunte rotazioni importanti come Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica e il già conosciuto Andre Iguodala. Inoltre sono stati aggiunti giovani di prospettiva come Kuminga e Moody, i quali hanno disputato minuti durante la prima gara di preseason. Coach Steve Kerr, dopo la partita, ha chiosato sul breve impiego delle nuove reclute:

“Jonathan [Kuminga] e Moses [Moody] sono molto giovani. Hanno alcuni giocatori davanti a loro, giocatori che sono già stati nella lega e sanno quello che fanno. Devono guadagnarsi il loro tempo.”

Steve Kerr ha parlato anche svelato implicitamente l’obiettivo stagionale. Una sola frase, ma eloquente:

“Vedremo come andranno le cose, ma stiamo inseguendo vittorie quest’anno.”

Ulteriori commenti non sono necessari. I Golden State Warriors puntano soltanto a vincere, per riscattare il nono posto in classifica dello scorso anno.

