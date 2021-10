Non una bella serata per gli Atlanta Hawks che perdono nella notte contro i Miami Heat e vedono uscire Trae Young per infortunio: il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco a pochi minuti dall’inizio del terzo quarto dopo aver essersi scontrato con Gabe Vincent, come si vede dalle immagini.

I primi controlli effettuati evidenziano una contusione al quadricipite della gamba sinistra, ma Trae Young verrà rivalutato nelle prossime ore. Un infortunio che non preoccupa più di tanto il giocatore che, nel post partita, rassicura tutti:

“Sto bene e starò meglio tra qualche ora, fidatevi”

I asked Trae Young about his quad. He says he's experiencing some pain and some swelling but that he'll be alright. "I'll be good. Trust me." — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) October 5, 2021

Prima dell’infortunio Trae Young stava cercando di risollevare i suoi Hawks: in poco meno di 18 minuti giocati, il numero 11 degli Hawks ha registrato 14 punti e tre assist: al momento dello scontro dopo lo scontro con Vincent, Young ha avvertito solo un po’ di indolenzimento e gonfiore.

Per evitare brutte sorprese e conoscere l’entità del danno, il giocatore sarà sottoposto a ulteriori controlli e, molto probabilmente, salterà la prossima partita contro i Cleveland Cavaliers, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì: gli Hawks vogliono salvaguardare la loro punta di diamante, giocatore fondamentale per cercare di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione.

Leggi anche:

NBA, ecco quanto potrebbe perdere Kyrie Irving per il mancato vaccino

I migliori 10 giocatori della NBA 2021/2022 secondo ESPN

NBA, Ben Simmons e i motivi della sua voglia di addio a Phila: “Mentalmente esausto”