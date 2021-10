NBA, Phoenix Suns intenzionati a non offrire un’estensione faraonica a Deandre Ayton

Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski, eccellenza della redazione di ESPN, i Phoenix Suns non avrebbero alcuna intenzione di offrire un’estensione contrattuale al massimo salariale a DeAndre Ayton , il cui contratto da “rookie” scadrà la prossima estate. A causa dell’esagerata discrepanza tra richiesta ed offerta, le trattative focalizzate sul rinnovo del giocatore si sono momentaneamente arenate.

Le richieste del centro bahamense non contemplerebbero una cifra inferiore a $172.5 milioni in cinque anni, ritenuti tuttavia troppi da una dirigenza che nelle prossime stagioni dovrà già versare nelle casse di Chris Paul e Devin Booker due compensi massimali, senza alcun desiderio di pagare la luxury tax.

Qualora i Suns non dovessero trovare un accordo con il proprio centro ed il suo entourage entro il prossimo 18 ottobre, data di scadenza di ogni rookie extension, Ayton affronterebbe la offseason 2022 in qualità di restricted free agent.

Negoziazioni di tal genere, andate felicemente in porto in altri contesti, hanno recentemente riguardato Luka Doncic ( $207 milioni in cinque anni), Trae Young ($207 milioni in cinque anni) e Michael Porter Jr ($207 milioni in cinque anni), tutti approdati in NBA nel 2018 in concomitanza con lo stesso Ayton.

Leggi anche:

NBA, operazione alla mano sinistra per Chris Boucher

NBA, Stephen Curry felice dell’arrivo di Avery Bradley: “L’ho sempre chiamato Bulldog”

NBA, Steve Kerr e gli Warriors: “Inseguiamo vittorie”