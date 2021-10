NBA, Zion Williamson e l’amore per New Orleans: “Io via? No, adoro la città”

Tra la fine della stagione e l’inizio della offseason si è parlato molto dei New Orleans Pelicans. Dopo un’annata sotto le aspettative, la squadra è stata critica cercando di cambiare qualcosa al suo interno. Stan Van Gundy, pur essendo al primo anno ai Pelicans e avendo altri anni in contratto, è stato il primo a pagare le conseguenze. Questa decisione è arrivata dopo che alcuni report avevano indicato malumori all’interno dello spogliatoio di NOLA e che riguardavano specialmente Zion Williamson, la giovane stella dei Pelicans, con il suo ormai ex coach.

The Athletic, in quel periodo, riportò la notizia che la famiglia di Zion desiderasse vedere il figlio in un’altra squadra. Queste voci si sono susseguite per diverso tempo. Si è quindi temuto che il futuro della franchigia potesse prendere un’altra strada, ma alla Zion ha voluto smentire categoricamente il tutto durante un intervento a Sirius XM NBA Radio.

“New Orleans? Io adoro New Orleans. Mi piace tutto qui. Tutti quelli che mi conoscono sanno che io amo New Orleans. È la città giusta per me. Io sono un ragazzo tranquillo, la città mi si addice perfettamente.”

