NBA, Kevin Durant sulle aspettative di media e fan: “La pressione esterna non conta”

Nonostante un talento indiscutibile sul campo, Kevin Durant ha sempre avuto qualche “difficoltà” ad integrarsi con il gossip e più in generale il mondo mediatico della NBA. Ormai 33enne, KD sembra però essere riuscito ad accettare il suo ruolo di figura pubblica, dicendosi “a suo agio” con le aspettative di fan e giornalisti.

Il giocatore si è infatti detto “pronto a migliorare ogni giorno”, concentrandosi esclusivamente sulla pallacanestro ed i suoi cambiamenti. Queste le parole della superstar, riportate da Ohm Youngmisuk di ESPN:

[Quando sei più giovane] vuoi affermarti all’interno della lega. A volte pensi troppo e ti preoccupi delle reazioni e delle opinioni degli altri perché stai inseguendo la strada della perfezione. Ma [ora] ho cominciato a rilassarmi un po’ e mi sento più a mio agio andando in palestra senza pensare a queste cose.

Insomma, la pressione esterna non conta molto. Penso che internamente ci mettiamo pressione da soli aspettandoci degli standard elevati perché vogliamo giocare bene ogni volta che mettiamo piede in campo; è semplicemente il nostro modo di essere competitivi.

Per quanto riguarda il rumore che arriva da fuori, non voglio mancare di rispetto a voi [media e fan], ma vogliamo giocare basket di qualità e cerchiamo di mantenere gli standard che ci imponiamo. Mi aspetto di entrare in campo con un certo ‘swagger’ ed intensità. Ma la pressione esterna non dovrebbe contare molto per questo gruppo.

[…] Penso davvero di migliorare ogni singolo giorno e credo di stare iniziando a capire di più il gioco, è diventato più semplice per me. Cerco di non rincorrere qualsiasi cosa che non sia essere la mia versione migliore in campo.