NBA, Spencer Dinwiddie: “Mi adatterò al sistema di Washington”

Spencer Dinwiddie ha già alle spalle l’esperienza con i Brooklyn Nets. Nessun rancore con la sua ex franchigia, il playmaker sta già guardando all’avventura con i Washington Wizards. Dopo aver scambiato Russell Westbrook, ai capitolini serviva un playmaker di qualità e la scelta è ricaduta su Dinwiddie. Tuttavia, sembra trattarsi più di una – come tra l’altro ha ammesso il giocatore stesso – visto che ritorna da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la scorsa stagione NBA.

Spencer Dinwiddie, parlando al The Washington Post, sa che questa stagione sarà di grande importanza per lui, poiché ritorna da un infortunio piuttosto importante e vorrebbe riuscire a tornare a giocare come prima. Queste le sue parole:

“Dovrò dimostrare agli Wizards che sono ancora io. Devo dimostrare il mio valore. Questa stagione tornerò a giocare dopo un lungo periodo. In questi casi si può credere di essere un giocatore strapagato o sottopagato, rispetto a quello che si pensava prima. Adesso ritornerò a giocare per la prima volta dopo il mio infortunio. Hanno scommesso su di me. Non solo per quanto riguarda me come giocatore, ma anche come secondo leader della squadra con Bradley Beal.”

Gli Wizards vorrebbero dargli molto spazio e lui lavorerà al meglio per inserirsi nel sistema di gioco della squadra:

“Sicuramente mi adatterò al sistema di gioco dei Wizards. Anche loro però si dovranno adattare a me. Avrò la possibilità di giocare molti possessi, giocherò aggressivo e anche egoisticamente in certi momenti. Non tutti hanno la fortuna di avere queste possibilità.”

