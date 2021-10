NBA, Javale McGee entusiasta di Phoenix: “Bello lavorare con questi giocatori”

Javale McGee è da poche settimane un nuovo giocatore dei Phoenix Suns, ma i suoi compagni e il coaching staff sembrano già adorarlo. La sua esperienza sarà fondamentale per questo gruppo di giovani talenti in cerca del titolo NBA. In questa nuova squadra McGee è pronto a mettersi al servizio di un talento come Ayton per guidarlo ad uno sviluppo definitivo. Queste le sue parole rilasciate a AZ Central:

“È bello lavorare con questi giocatori. Siamo stati benissimo assieme in questi giorni. Abbiamo mangiato assieme del buon cibo e ci siamo conosciuti ancora meglio. Per me questo è un processo importante. Nelle mie esperienze nelle squadre da titolo facevamo tutto assieme e passavamo diverso tempo in gruppo. Uscivamo tutti insieme, cenavamo assieme. È fondamentale per una squadra creare fin da subito la giusta alchimia.”

Anche Monty Williams ha voluto elogiare il suo nuovo centro.

“Per me il suo arrivo aiuterà tutti. È come una ventata di aria fresca. JaVale è un bravo ragazzo che lavora molto. È un professionista. Ed è questo quello che mi ha più impressionato di lui. Nei primi giorni con cui si allenato con noi è stato d’esempio per tutti. Il suo corpo è in gran forma. McGee è uno dei primi che si presenta agli allenamenti e uno degli ultimi che lascia il parquet. Lo so che è presto per dirlo, ma mi ha impressionato.”

Persino Chris Paul ha rivolto parole al miele per Javale McGee:

“Vede tutto sul campo e si vede dalla sua maturità e da come comunica alla difesa. Lui ha la bellezza di tre anelli NBA in bacheca. Sa che cosa vuol dire giocare per il titolo in questa lega. Sa che cosa vuol dire entrare dalla panchina. Ma la cosa più importante è che sa come bisogna giocare di squadra.”

